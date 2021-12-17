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富邦金控董座蔡明興捐1億 協助輔大設運動館運動員基金

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
富邦金控董事長蔡明興(右)今(17)日出席「富邦金控蔡明興董事長捐贈天主教輔仁大學綜合運動館典禮」，宣布個人將捐贈輔大1億元設立運動館及優秀運動員發展基金，典禮上由輔大校長江漢聲(左)代表接受捐贈支票。圖／富邦金提供
富邦金控董事長蔡明興(右)今(17)日出席「富邦金控蔡明興董事長捐贈天主教輔仁大學綜合運動館典禮」，宣布個人將捐贈輔大1億元設立運動館及優秀運動員發展基金，典禮上由輔大校長江漢聲(左)代表接受捐贈支票。圖／富邦金提供

富邦金控董事長蔡明興今(17)日出席輔仁大學舉辦的「富邦金控蔡明興董事長捐贈天主教輔仁大學綜合運動館典禮」，宣布個人將捐贈輔大1億元設立運動館及優秀運動員發展基金，運動館預計明年7月動工，2024年2月完工；富邦同時將與輔大合作為期十年的「CSR╳USR：體育運動發展推動計畫」，推廣體育運動在地服務、深耕校園及企業經營社區之關係，以具體行動落實企業支持運動的決心，串連社會的正向力量。

蔡明興表示，富邦是國內最挺體育的企業之一，每年投入逾4億元資金，多年來贊助馬拉松賽事、舉辦高球國際賽事；目前是台灣唯一同時擁有職棒（富邦悍將）、職籃（富邦勇士）及成棒（富邦公牛）隊伍的企業；更支持並培育國內多位菁英選手。而甫奪得世錦賽四連霸、累計奪得十金的奧運金牌得主郭婞淳，即是富邦自2015年在輔大校長江漢聲引薦下開始支持；另外，富邦勇士隊球員賴廷恩、曾祥均亦是從輔大畢業的優秀運動選手。

蔡明興提到，輔大體育系長期為國家培育專業體育人才，提供專業學術養成之優質環境，增進體育學術研究成果之質與量，更為國內體壇造就許多傑出運動選手。此次個人捐贈1億元將主要協助輔大體育系設立運動館，新運動館將包括6道溫水游泳池、2面籃球場及6~8面羽球場，有助輔大體育系在硬體上擴充教學資源；更將成立優秀運動員發展基金，用以栽培優秀運動選手，厚實台灣體育的軟實力。

另外，「CSR╳USR：體育運動發展推動計畫」則將體育扎根社區，透過提供完善體育運動環境及辦理體育活動，強化在地居民、企業員工及青年學子間的互動，增強其身心活動能力及生活幸福感。

富邦金控董事長蔡明興(右五)、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧(右四) 、輔大校長江漢聲(左五)、富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰(左四)、富邦集團董事長蔡明忠(左三)共同出席捐贈典禮。圖／富邦金提供
富邦金控董事長蔡明興(右五)、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧(右四) 、輔大校長江漢聲(左五)、富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰(左四)、富邦集團董事長蔡明忠(左三)共同出席捐贈典禮。圖／富邦金提供

富邦勇士 郭婞淳 世錦賽

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