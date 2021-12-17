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羽球世錦賽／戴資穎退辛德胡破8強魔咒 預約首面獎牌

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
戴資穎直落2勝辛德湖，打破個人世錦賽「8強魔咒」晉級4強，改寫個人世錦賽最佳成績，也確定至少從銅牌起跳。 圖／Badminton提供
戴資穎直落2勝辛德湖，打破個人世錦賽「8強魔咒」晉級4強，改寫個人世錦賽最佳成績，也確定至少從銅牌起跳。 圖／Badminton提供

我國羽球世界球后戴資穎今天在世錦賽8強賽遭遇印度一姊辛德胡（P. V. Sindhu），也是雙方生涯第20度交手，最終戴資穎以21：17、21：13打破個人世錦賽「8強魔咒」晉級4強，改寫個人世錦賽最佳成績，也確定至少從銅牌起跳。

戴資穎在昨天的16強賽與蘇格蘭吉爾莫（Kirsty Gilmour）拚戰三局後，生涯第6度搶下世錦賽8強賽門票，也追平個人在世錦賽的最佳成績，而今天面對挑戰連霸的辛德胡，力拚突破「8強魔咒」。

戴資穎與辛德胡最近一次交手是在東京奧運女單4強賽，當時戴資穎以直落二勝出，今天雙方再度碰頭戴資穎依舊占得上風，在首局前段就拉開差距，一度取得最多7分領先，不過世錦賽生涯已經累積5面獎牌的辛德胡也展現十足韌性，在局末一度追到3分差，但戴資穎仍是頂住壓力以21：17先下一城。

第二局雖然雙方在前段互有領先，但戴資穎靠著精準的吊球，以11：8進入技術暫停，暫停過後儘管辛德胡不斷加壓進攻一度追到12：12平手，但戴資穎也把握了辛德胡今天失誤較多的機會再要回領先，並以21：13勝出。

在打破8強魔咒晉級到4強後，戴資穎接下來將遭遇中國大陸韓悅、何冰嬌之戰的勝者，由於世錦賽不設有銅牌戰，戴資穎也確定拿下生涯首面世錦賽獎牌，並有機會繼續升級獎牌成色。

戴資穎直落2勝辛德湖，打破個人世錦賽「8強魔咒」晉級4強，改寫個人世錦賽最佳成績，也確定至少從銅牌起跳。 圖／Badminton提供
戴資穎直落2勝辛德湖，打破個人世錦賽「8強魔咒」晉級4強，改寫個人世錦賽最佳成績，也確定至少從銅牌起跳。 圖／Badminton提供

戴資穎直落2勝辛德湖，打破個人世錦賽「8強魔咒」晉級4強，改寫個人世錦賽最佳成績，也確定至少從銅牌起跳。 圖／Badminton提供
戴資穎直落2勝辛德湖，打破個人世錦賽「8強魔咒」晉級4強，改寫個人世錦賽最佳成績，也確定至少從銅牌起跳。 圖／Badminton提供

戴資穎 世錦賽 羽球

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