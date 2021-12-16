羽球世錦賽／麟洋配苦戰3局晉8強 創合拍最佳成績

東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在世錦賽男雙16強賽遭遇馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），最終麟洋配也以21：18、17：21、21：18勝出，挺進到8強賽，創下兩人合拍以來世錦賽最佳成績。

兩年前的世錦賽首度合拍的王齊麟／李洋，當時在16強賽止步，不過今年兩人帶著東京奧運奪金的氣勢再度參加世錦賽，以男雙第三種子身分登場，加上前兩種子的印尼組合在這次賽事前宣布退賽，讓麟洋配被看好有機會問鼎金牌。

在32強逆轉擊敗荷蘭組合後，麟洋配今天的16強賽面對今年印尼公開賽就曾交手過的吳世飛／伊祖丁，當時由大馬組合以直落二勝出，兩組人馬今天再度碰頭打得依舊拉鋸，首局前段一度落後的麟洋配，在局中靠著一波5：0攻勢逆轉，並以21：18先下一城。

不過第二局吳世飛／伊祖丁在幾乎一路領先的情況下，以21：17將比賽帶入決勝局，雙方也再度回到激烈的拉鋸戰。第三局前段多次互換領先，在局末雙方戰成17：17平手後，麟洋配也頂住壓力以一波4：1成功關門，順利搶下8強門票，接下來將對上另外一組大馬組合王耀新／張御宇，雙方生涯前3次交手都由麟洋配拿下勝利。