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羽球／迷你球鞋化身悠遊卡 6公分超吸睛

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
Yonex復古球鞋悠遊卡17日起上市銷售。圖／Yonex提供
Yonex復古球鞋悠遊卡17日起上市銷售。圖／Yonex提供

世界第一羽球專業運動品牌Yonex聯手悠遊卡公司，特別復刻經典羽、網球運動鞋，推出Yonex史上第一個「球鞋」造型悠遊卡，迷你版球鞋僅6公分，明天（17日）正式銷售。

Yonex旗下好手無數，我國羽球「一哥」周天成，東京奧運摘下金牌的「麟洋配」王齊麟／李洋都是代表。早在1980年代，Yonex就以高品質、高性能的羽、網球運動裝備席捲全世界，經典的平底運動鞋也就此誕生。

當年的平底板鞋經過歲月洗禮，2021年初Yonex邁入成立第75周年時，以Yonex 75周年復古球鞋的姿態復刻上市，全新「Yonex 復古球鞋造型悠遊卡」就以75周年復刻運動鞋為基礎，鞋身獨立開模製成，完整重現Yonex在80年代風靡全球的經典風格。

全新Yonex復古球鞋造型悠遊卡，除了以實體復古鞋款縮小外，球鞋大底紋路更是完美復刻，體現出重視細節的Yonex品牌精神；球鞋造型悠遊卡全長僅6公分，以矽膠軟材質射出製成，搭配小鍊條匙環，除了基礎的悠遊卡功能外，可當吊飾、鑰匙圈使用，隨搭隨掛盡顯運動潮流。

Yonex復古球鞋悠遊卡17日起上市銷售，空卡每張售價499元。

Yonex復古球鞋悠遊卡17日起上市銷售。圖／Yonex提供
Yonex復古球鞋悠遊卡17日起上市銷售。圖／Yonex提供
Yonex復古球鞋悠遊卡17日起上市銷售。圖／Yonex提供
Yonex復古球鞋悠遊卡17日起上市銷售。圖／Yonex提供
Yonex復古球鞋悠遊卡17日起上市銷售。圖／Yonex提供
Yonex復古球鞋悠遊卡17日起上市銷售。圖／Yonex提供

羽球 周天成 李洋

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