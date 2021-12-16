足球／BE HEROES學院落幕 總教練鼓勵球員勇敢追夢

2021年BE HEROES足球菁英學院今天在彰化體育場圓滿落幕，來自全台灣5所高中足球強權花蓮高農、花蓮高中、北門高中、中山工商與中正高工，合計39名高中菁英好手齊聚，經過三天密集訓練與練習賽，學員們收穫滿滿，總教練陳毅維鼓勵青年好手，「世界很大，勇敢逐夢。」

BE HEROES足球菁英學院連續第2年請來前國腳陳毅維擔任總教練，搭配李盟乾、呂昆錡與莊明諺等教練，一同提供學員最扎實的訓練內容，今年又特地將訓練日程拉長為3天，教練團絞盡腦汁，發想更多訓練模式，不但要強化選手實力，還要兼具趣味性，激發學員的學習興趣與士氣。

「現在的足球孩子，無論是環境、資源與身材條件，都比以前好很多，希望他們能好好把握。」陳毅維強調，今年這批選手，身材條件又比過往出色許多，更勇敢拿球與帶球，看得出膽識，他說：「比往年更活潑，讓整個訓練營的氣氛更好，希望他們能記住在這裡的所學，帶回去給他們的隊友，讓母隊更強。」

相較於往年學員較為害羞，今年BE HEROES足球菁英學院的學員更為融入，無論是訓練或比賽，喊聲或互相溝通的表現更好，來自花蓮高農的余常春堪稱是「氣氛大師」，他說：「我喜歡在歡樂的環境中踢球，喜歡快樂踢球的感覺。」他強調，這次收穫滿滿，希望將學到的東西帶回學校，讓花農再拿一座高中聯賽冠軍。

來自花蓮高中的艾博杰，是本次參與的4名守門員之一，他強調，學校教練團沒有守門員教練，他很珍惜這次來到菁英學院跟隨前台灣國門呂昆錡學習的機會，他說：「我會將這次所學做成課表，繼續精進自己，也要教給學弟，希望他們能更好。」

北門高中一年級的葉境均在最終練習賽一傳一射，搶眼表現讓教練團眼睛一亮，他強調，來到菁英學院面對高強度練習，讓自己在門前的判斷有更多進步，對於未來，他希望踩穩每一步，他說：「拚聯賽冠軍，希望擠進國家隊，被更多人看到，希望有機會旅外。」