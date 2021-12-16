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羽球世錦賽／第20度迎戰戴資穎 辛德胡點出對戰關鍵

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
印度女將辛德胡。 歐新社
印度女將辛德胡。 歐新社

儘管今年東京奧運期間與戴資穎溫情擁抱的故事讓人動容，但世界羽球球后戴資穎與好友印度一姊辛德胡（P. V. Sindhu）將在世錦賽8強賽上演生涯第20度的對決，辛德胡在今天擊敗泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong）搶下8強門票後就表示，與戴資穎對戰的關鍵將是如何把球留在場中。

戴資穎與辛德胡在今年東京奧運4強賽進行生涯第19次交手，最終由戴資穎直落二擊敗辛德胡挺進到金牌戰，不過在金牌戰不敵陳雨菲後，戴資穎也分享了一段辛德胡在比賽後擁抱她，真誠的鼓勵讓她直接爆哭的小故事。

相隔4個多月，兩人明天將在世錦賽8強賽再度碰頭，其中辛德胡今年將挑戰衛冕，戴資穎則是試圖打破個人「8強魔咒」，都將有輸不得的壓力。

談到將與戴資穎上演生涯第20次對壘，辛德胡說：「明天將對戰戴資穎，這是我們奧運後的再一次對決，我會盡其所能，但比賽肯定很難打。人們總說我在世錦賽和奧運都有很好的表現，這讓我能夠正向面對這次賽事，儘管我不知道原因為何，但這感覺真的不錯。」

辛德胡直言，戴資穎是一名相當棘手的球員，且技術相當好，與她的對戰總是不容易，「有時妳會無法預測她的球，但必須想辦法保持自己的比賽節奏，打得更有耐心。與她對戰的關鍵就是要想辦法把球留在場中，如果我能取得領先，我會試著維持下去。」

戴資穎 世錦賽 陳雨菲

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