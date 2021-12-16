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羽球世錦賽／對戴資穎5連敗 吉爾莫：對她不能打安全牌
我國世界球后戴資穎今天在世錦賽16強賽，與蘇格蘭吉爾莫（Kirsty Gilmour）拚戰三局後晉級8強，對於生涯五度對戰戴資穎都吞敗，吉爾莫賽後也強調，對戰戴資穎不能只想著打安全牌，因為她的比賽是屬於高風險、高回報的風格。
世界排名第21名的吉爾莫，過去與戴資穎四度交手都吞下敗仗，且只拿下過一局，但今天在首局被戴資穎僅花13分鐘拿下後，第二局一度取得大幅領先，但也被戴資穎化解8個局點的前7個，但仍是以21：19從戴資穎手中搶下生涯第二局勝。
不過最終戴資穎仍是在決勝局大比分勝出，搶下8強門票，談到與戴資穎的生涯第五度對戰，吉爾莫說：「對陣戴資穎必須全力以赴，因為她打得是一種高風險、高回報的風格，所以不能只想要安全的與她對戰。我和教練討論了很多的戰術並成功執行，這我感到很開心，但她還是讓我打得很辛苦，我很開心能夠一度與她拉鋸。」
對於結束今年全數賽程，吉爾莫也說：「我打算好好休息一下，未來一周到10天我都不會再碰球拍，然後在一月分恢復訓練。」
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