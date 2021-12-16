羽球世錦賽／戴資穎6度挺進8強 下輪戰辛德胡破魔咒

我國羽球世界球后戴資穎在東京奧運後暌違4個多月再戰世界羽球錦標賽，並在今天的16強賽事碰上世界排名第21名的蘇格蘭吉爾莫（Kirsty Gilmour），在首局輕鬆拿下後，戴資穎第二局一度化解對手7個局點，但仍是被對手扳平，不過決勝局仍是大比分差勝出，以21：10、19：21、21：11晉級到8強賽，追平個人最佳紀錄。

戴資穎在今年東京奧運拿下銀牌後，因為訓練與防疫考量，直到本周在西班牙舉行的世錦賽才再度登場，身為女單第一種子的小戴，在首輪輪空後，第二輪面對世界排名27的俄羅斯女將柯塞茲卡亞（Evgeniya Kosetskaya），最終僅花30分鐘就以直落二勝出。

今天的16強賽戴資穎則是碰上生涯前4度交手都贏球的吉爾莫，在首局賽事中戴資穎也不斷吊球讓吉爾莫在場上飛奔，喪失比賽節奏的吉爾莫也不斷發生回拍出界的狀況，讓戴資穎局中一度取得16：7的大幅領先，首局僅花13分鐘就以21：10拿下。

第二局戴資穎在開局後雖然一度領先，不過卻在8：6後被吉爾莫打了一波8：0進入技術暫停，並讓吉爾莫一度取得8個局點，但戴資穎成功化解前7個局點後，卻發生回球出界的狀況，讓吉爾莫有驚無險的以21：19扳平戰局。

不過決勝局戴資穎重新要回比賽節奏，以21：11帶走勝利，在生涯第6度晉級到8強，追平個人世錦賽最佳成績後，戴資穎接下來將遭遇好友印度辛德胡（P. V. Sindhu），力拚打破世錦賽「8強魔咒」。