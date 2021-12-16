體操／東奧金牌染上污點 韓「跳馬神童」酒後失態打人

在今年獲得奧運跳馬金牌的韓國選手申在煥，傳出酒後誤事毆打租車司機，遭警方帶回稽查，也讓正要發光發熱的前程，染上一大污點。

租車司機心有餘悸描述事發經過，「當詢問申在煥目的地時，他竟然出手揮拳，不斷毆打我。」立即報案後，酒醉失態也被警方逮個正著，目前已對申載煥展開調查。

在東京奧運以高難度的動作拿下14.783高分，勇奪跳馬金牌，並韓國體操歷史上第二位奧運金牌得主。當時也被視為「跳馬皇帝」梁鶴善的接班人，如今卻因喝酒誤事自毀前程，也讓韓國網民們不勝唏噓。

不過，據體操界相關人士透露，申在煥奪得金牌後，似乎受不了外界沉重的壓力，患上了恐慌症，目前情況並不是太樂觀。近期也受腰部傷勢與狀態影響缺席世錦賽，低迷狀態也使他國家隊選拔落馬，龐大挫折蜂擁而來，他也才會以酗酒的方式，來紓解壓力。只不過他選錯方法，未來能否從谷底反彈有一定的難度。

韓國體操協會表示，等一切偵查結果出爐，申在煥會出面向韓國人民致上最深歉意。對於選手行為不當，韓國媒體也將矛頭指向國家隊，認為應祭出更實用性的管理政策。