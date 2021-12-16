日本紀念東奧及帕運 國立競技場前設金色郵筒

日本郵便株式會社為紀念今年落幕的東京奧運與帕運，今天在主場館國立競技場前揭幕新設的「金色郵筒」，目前不設擺放期限，將作為東奧「遺產」留存。

日本時事通信社報導，由於日本在今年東奧拿下創史上最多紀錄的金牌數，因此紀念郵筒外觀為金色；郵筒正面有東奧及帕運標誌，側面則記載在疫情下舉行東奧大會的意義。

富士新聞網報導，主場館前的金色郵筒主要是為紀念東奧與帕運所打造，表彰那些受疫情影響造成大會延期的情況下，仍持續挑戰的選手與相關人士功績，並傳達給下一代。從構思金色郵筒至今逾一年，製造花了約兩個月時間。

此外，日本郵便株式會社正推動「金色郵筒計畫」，對獲得金牌的日本選手出身地等地郵筒，將重新塗上金色。