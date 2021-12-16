發展運動外交 態度與生涯規劃並重

「讓運動員培養好品德、協助做好生涯規劃，就能讓台灣的運動外交發光發熱！」14日外交部舉辦的NGO領袖論壇上，中華奧運代表射箭隊教練林政賢表示，可透過訓練好選手品格、培養國際體育人才的方式進行運動外交；前奧運金牌陳怡安則說，無論是奧運或是論壇，國際的機會要多參與；台灣女子運動體育協會理事長劉柏君強調，要相信自己真的會對世界其他人有好的影響力。

態度與人才很重要

林政賢以作為教練的經驗分享說，雖然他不是「運動外交」的專家，但他認為將選手的禮貌訓練好、培養更多國際體育人才這兩點，可以更有效提升台灣的體育軟實力。他表示，將選手的品格培養好，到哪裡都受對手尊重。以射箭為例，有時候國際射箭規則會調整，如果台灣有優秀的人才在國際運動組織工作，就能讓台灣更快習慣國際比賽規則，獲得更好的成績。

他笑說，由於工作緣故，他之前曾入境伊朗與北韓，結果後來到美國就被約到小房間「聊天」，那時候棒球選手王建民在美國正值職業巔峰。他說他是從台灣來，結果海關人員態度馬上轉變，還幫他安排延遲的登機手續，這就是台灣運動給外國人的印象。陳怡安也笑說，她印象最深刻是1988年漢城奧運第一面金牌時，美國對手非常有風度的舉起她的手，讓她非常感動。

生涯規劃、多元參與

「運動員不一定從賽場參加運動外交。」陳怡安說，後來她退役後，也透過參與轉播、國際工作坊等方式，與世界其他國家的運動員進行交流。她還提到，有時候正式活動完的飯局才是最重要的社交場所，許多選手私底下感情非常好；等到她結婚生子後，也會帶小孩到日本踢足球，小孩與日本同儕的互動也是很好建立連結的方式。

運動員生涯規劃發展協會理事長曾荃鈺分析，運動員往往33到35歲就退休，運動員生涯完後還剩下些什麼？因此需要透過完整的生涯規劃，讓運動員的價值持續，因此他的協會就透過協助運動員生涯規畫，讓運動員能在培訓國手期間、或是退役後能有更好的出路，「運動員在其他領域的發揮如果擴散到國際，就是最好的運動外交。」

努力可鼓舞她人

台灣女子運動體育協會理事長劉柏君感性的說，她是穆斯林，但由於過去在女子棒球裁判的投入，讓她能夠接受美國國務院的培訓計畫、參加美國棒球裁判培訓，並向印尼的「亞洲女棒發展計畫」分享經驗。她一路的經歷也激發了很多穆斯林女性為自己的教育、職涯打拼的鬥志，透過國務院培訓與自己經驗的分享，讓她了解運動外交深遠的影響力。

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