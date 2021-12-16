高球／義賣奧運奪牌者簽名錦旗 潘政琮募1千萬全數捐出

我國高球好手潘政琮昨天於大溪高爾夫俱樂部舉辦「2021潘政琮Pan向高峰公益高爾夫球名人賽」，此公益活動特別安排媒體見面會、名人配對賽與公益晚宴，而全場活動所募資的款項（含報名費及義賣晚宴收入）將全額捐助第一社會福利基金會，募款金額來到1000萬元，希望幫助身心障礙朋友獲得更全面的照護。

潘政琮昨天於媒體見面會中分享征戰2020東京奧運的心路歷程及舉辦第二年公益高爾夫球名人賽的想法，「這一路走來都要感謝我們的恩師盧宏宗，是他讓我們理解好的運動員需要無私分享與傳承，並運用自身的力量與影響力去幫助弱勢與下一代的運動員，我們很開心能藉由這次的活動實踐我們的理想，為第一社會福利基金會募款，幫助更多身心障礙朋友。」

在昨天的公益晚宴上，也有近百位貴賓蒞臨，潘政琮也準備了包括奧運切桿、奧運三位奪牌者簽名旗幟等限量義賣品到場競標，其中璟都建設機構董事長黃國明，以211萬元標得奧運奪牌者簽名錦旗，而今天總募資金額來到1000萬元（含報名費），所有收入將全數贈予第一社會福利基金會，將愛繼續延續於社會。

而富邦集團董事長也特別個人捐贈壹佰萬元至第一社福基金會，實際以行動支持小潘挺公益，富邦集團董事長表示：「小潘除了在專業領域上表現出色外，對於回饋社會、培育下一代選手也不遺餘力，今天我們能和小潘一同參與此公益名人賽深感榮幸，往後也會持續支持小潘。」