羽球世錦賽／白馭珀沒突圍 16強僅存戴資穎、麟洋配

羽球世錦賽最後一位在第二輪登場的台將「小小白」白馭珀，今天碰世界排名13的日本女將高橋沙也加沒能突圍，一開賽就陷入0：5落後，最終以13：21、14：21結束今年最後一場賽事。

白馭珀首局從開賽就處於落後，6：18落後時雖有連拿4分演出，仍以13：21讓出。第二局高橋沙也加在4：4後打出4：0攻勢取得領先，優勢一路延續到技術暫停後；白馭珀一度追到12：14，但逆轉仍差一步，以14：21無緣晉級。

白馭珀目前世界排38，在國內僅次於「世界球后」戴資穎，兩人也是今年世錦賽唯二的女單台將代表；小戴昨天只花半小時就站上第三輪，可惜今天白馭珀沒能會師16強，代表後續賽程只剩下兩組台將。

世錦賽每個單項都是64籤，晉級第三輪的的台將組合正好都是東京奧運登上頒獎台的選手，東奧奪金的「麟洋配」王齊麟／李洋，第三輪將碰世界排名18的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，兩組人馬上月底剛在印尼公開賽首度碰頭，由大馬組合直落2奪勝，「麟洋配」要尋求復仇。

東奧打下銀牌的戴資穎，世錦賽是8月東奧後回歸國際賽的第一站，第三輪將碰世界排名21的蘇格蘭吉爾莫（Kirsty Gilmour）。過去和吉爾莫4度碰頭，小戴都是奪勝一方，若能順利迎接5連勝，8強假想敵是印度好手辛德胡（P. V. Sindhu）。