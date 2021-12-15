T1聯盟／高雄海神迎主場周 蛋堡、嘻哈明星輪番開唱

高雄全家海神職業籃球隊在開季將士用命收下2連勝後，本周末將回到高雄巨蛋揭開隊史主場例行賽序幕，除了追求將兩場勝利獻給進場與在螢幕前支持的 神隊友，特別安排空前主場開幕周賽後演出陣容，由金曲歌王杜振熙 a.k.a. 蛋堡 a.k.a. Soft Lipa以及高雄嘻哈全明星，在兩場比賽後分別獻上音樂饗宴，並邀請高雄市市長陳其邁蒞臨，為高雄在地職籃球隊開出歷史性一球。

海神隊成功以客場二連勝作為T1元年好的開始，而比戰績與帳面數據大家更專注於遵從總教練喬伊斯指導，讓球隊文化凝聚成形，打出開季口號「我雄海派」般的拚戰球風，接著18日主場再逢新北中信特攻隊，19日首度遭遇台中葳格太陽隊，將拿出 WE THE SOUTH 信念，期許能打出讓港都驕傲的比賽內容。

海神場上拚戰的最強後盾就是所有神隊友的應援，主場開幕周現場持票入場即可獲得女海神彩繪手舉牌與全家便利商店準備的滿餡麵包加油手幅，VIP/1S/1A再加贈 AQUAS主題方巾，結合玉山銀行加碼喵喵加油棒800支，還有離場好禮小熊軟糖，期待大家能在高雄巨蛋擁有難忘體驗。

打造台灣職籃嘻哈盛宴，海神隊重磅邀請「任性的人」品牌主理人暨金曲歌王杜振熙 a.k.a. 蛋堡 a.k.a. Soft Lipa壓軸開唱，結合籃球、音樂、潮流，獻上專屬港都球迷的饒舌詩篇。

19日主場開幕周，海神力邀在地嘻哈全明星 SOWUT、馬克、FRαNKIE阿法、SHADOW PROJECT、MR. SKIN 及 ANBA，下港饒舌嗨翻高雄巨蛋，海神本季主場全賽事，將由主持人馬克和 DJ DINDIN，一同帶來最純粹的 South Side 風格，並搭配主場開幕周限定主持人斜槓知名YouTuber、饒舌歌手「美麗本人」，相約球迷連兩天在高雄巨蛋製造大浪。

球迷引頸企盼支持的海神官方商城 Aquas Store，主場開幕周推出獨家搶先賣系列商品，兩款Aquas夕陽帽Tee、WE THE SOUTH主題毛巾、抱枕，18、19日場內Aquas Store搶先獨賣。持振興券、動滋券消費門票或商品滿500元，還可兌換高雄券100元一張，憑高雄券可至主場消費，浪你一次雄海派帶回家。