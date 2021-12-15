高球／東奧奪銅喊奇蹟 潘政琮感謝爸爸有保佑

旅美高球好手潘政琮今年東京奧運拿下男子高球銅牌，他今天說，雖然是銅牌，但對他卻是最有意義，難度勝於美巡賽首冠，他也以「奇蹟」形容在奧運奪牌，並感謝天上爸爸的照顧。

潘政琮今天出席公益高爾夫球名人賽媒體見面會，分享征戰東京奧運心路歷程，從首輪排名倒數，到最終輪賽事闖進延長賽，並在7搶1銅牌爭奪賽中擊敗其他6名好手，為台灣拿下首面高球獎牌。

潘政琮與妻子林盈君今天一同穿上東京奧運高球最終輪賽事當天所穿著的藍色上衣現身，林盈君更親自擔任主持人與潘政琮對談。林盈君透露，原先不覺得緊張，後來開場時聽到奧運頒獎音樂，「心情有點澎湃，淚水快要奪眶而出」。

林盈君這次背著20多公斤球袋，陪伴潘政琮度過4天賽事和延長賽，潘政琮表示，「有她在身邊，對我來說絕對是加分」，而感念妻子的辛苦，未來妻子也將從桿弟角色退休。

從東京奧運正規賽到延長賽，潘政琮表示，成功的關鍵在於心態從未放棄，「對我來講，放棄不是一種選擇」，他希望分享給台灣民眾，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下，很多人很辛苦，只要不放棄，就可以打贏這場疫情戰爭。

從2019年RBC傳承高球賽（RBC Heritage），抱回生涯首座美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）冠軍，到今年東京奧運登上頒獎台，潘政琮坦言，從5歲起練球，當時沒想到有機會參加美巡賽，甚至拿下美巡賽首冠和奧運銅牌，「這面奧運銅牌來得不可思議」。

潘政琮以「奇蹟」2字形容在東京奧運奪銅，奇蹟似逆轉，並在延長賽擊敗世界名將，綜合各種因素發生，才有這面銅牌，他認為，雖然是銅牌，但對他而言最有意義，難度更勝過於美巡賽冠軍，他也感謝已逝的爸爸，在天上繼續照顧他。