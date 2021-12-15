高球／潘政琮捐百萬獎金買消防裝備 全是妻子親手採購

我國高球好手潘政琮在今年東京奧運拿下銅牌佳績後，獲得苗栗縣政府頒發100萬元的奪牌激勵獎金，而他在奧運後也隨即宣布將全數捐出，並在日前由妻子林盈君親手採購了高等級消防員裝備後捐贈，希望達到拋磚引玉的效果。

潘政琮與妻子林盈君在今天出席「2021潘政琮Pan向高峰公益高爾夫球名人賽」時表示，今年東京奧運奪牌後，苗栗縣政府宣布將原本的40萬元激勵金加碼至100萬元，而在奧運後的線上記者會上，潘政琮也當場宣布將會捐出這100萬元用於回饋地方。

在今天的記者會後，潘政琮透露其實原本是希望像「舉重女神」郭婞淳一樣將獎金用來購買救護車後捐出，不過在友人告知救護車已經足夠的情況下，經過數個月思考和研究，最終在警用與消防人員裝備公司的協助下，捐出16套的消防人員高等級全套衣著給苗栗縣消防局。

而經手這次捐贈的林盈君也表示，雖然自己與潘政琮都沒有看過消防職人劇「火神的眼淚」，但在朋友告知下知道消防器材較為缺乏，於是她也在專業公司的協助下完成這次採購，「一開始我們有點猶豫是不是要把獎金直接捐出去，後來決定自己採購，並在專業消防器材公司幫助下完成。」

潘政琮也強調，希望這次的捐贈可以達到拋磚引玉的效果，也確實有不少人在得知他們捐贈消防人員裝備後，留言詢問購買和捐贈的管道，希望能一起盡一份心力。