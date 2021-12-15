高球／夫妻連心做公益、栽培新秀 潘政琮盼奧運有隊友

今年東京奧運為我國拿下史上首面高爾夫球獎牌的潘政琮，在今天舉辦「2021潘政琮Pan向高峰公益高爾夫球名人賽」，妻子林盈君也親自擔任記者會主持人，夫妻倆攜手做公益，並宣傳潘政琮基金會與科技公益協進會深化合作，希望為國內培養更多明日之星，潘政琮直言，期待三年後的巴黎奧運能有隊友一起參賽。

潘政琮今年東京奧運期間戲劇化的為我國奪下史上首面高球銅牌，並在賽事結束後隨即返美重新投入PGA賽事，在賽季落幕後他與妻子林盈君也隨即返台為這次的公益名人賽做準備，而今天記者會上，在奧運期間擔任潘政琮桿弟的林盈君，也再次扮演賢內助角色，當起記者會主持人與潘政琮共同宣傳基金會理念。

這次Pan向高峰公益高爾夫球名人賽將舉行名人配對賽與公益晚宴，潘政琮也準備了不少限量義賣品到場競標，所有募資款項包括報名費與義賣晚宴收入，都將捐助第一社會福利基金會，幫助身心障礙朋友獲得更全面的照顧。

潘政琮指出，一直都認為自己有社會責任，除了發揮在傳承這一塊，也要站出來幫助公益、慈善團體，「像是這次的第一社福基金會，過去兩年募款都相當困難，去年疫情開始後，覺得我們更有使命要幫助他們。」

「2021潘政琮Pan向高峰公益高爾夫球名人賽」記者會潘政琮（右）與擔任主持人的妻子林盈君（左）合照。記者劉肇育／攝影

除了投身公益外，潘政琮基金會也與科技公益協進會深化合作，於明年開始另外贊助「AJGA潘政琮基金會錦標賽」，與2019年開始舉辦的「AJGA潘政琮青少年錦標賽」相呼應，讓獲得參賽資格的選手赴美後能一連參加兩場賽事，並搭配其他比賽的資格賽與學校參觀計畫，做完整的行程規劃。

而未來科技盃也將成為這兩場賽事的台灣外卡資格賽，屆時透過資格賽脫穎而出的6位選手，也將由科技公益協進會補助選手參加兩場比賽的旅費，台灣科技公益協進會理事長宣明智說：「我們希望協助更多台灣優秀選手追隨潘政琮腳步，站上國際高球舞台發光發熱。」

潘政琮也指出，自己就是透過就讀美國大學來完成踏入美巡賽的夢想，未來也希望幫助更多國內年輕好手提前到國外汲取經驗，甚至獲得美國大學提供的獎學金，「當然我也有一點小心思，就是今年奧運代表隊男子選手只有我一人，希望巴黎奧運能夠有兩位代表台灣的選手。」