羽球世錦賽／16強對手出爐 曾經4度交手小戴皆勝出

世界羽聯世錦賽昨日32強賽事，我國好手戴資穎僅花30分鐘就以直落二擊敗世界排名第27名的俄羅斯女將柯塞茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya），而明天小戴爭8強對手為來自蘇格蘭的吉爾莫（Kirsty Gilmour）。

戴資穎在東奧奪下銀牌後，休兵長達4個月，努力在國訓中心特訓，藉由這段時間養精蓄銳，小戴盼能在年末爭取個人世錦賽的首金，並打破過往5度止步8強的魔咒。

戴資穎昨日狀況極佳，從一開賽就不斷掌握進攻主導權，首局以21：10輕鬆拿下勝利。第2局雖然出現些許失誤，但小戴快速調整好狀態並找回比賽節奏，再度以21：14勝出，最終比賽僅進行了30分鐘，戴資穎順利以直落二挺進16強。

在今天休息一天後，小戴明天將遇上世界排名21的吉爾莫，她本季最佳表現是在丹麥公開賽殺進4強，生涯世錦賽最佳成績是在2017年直闖8強。

事實上戴資穎、吉爾莫兩人曾經也有不少次交手的紀錄，而小戴最終都以勝利坐收，2013年世錦賽小戴陷入苦戰3局才分出勝負，隨後幾年在2015年全英公開賽、2017年澳洲公開賽、2018年印尼公開賽，戴資穎皆以直落二獲勝。

小戴賽後接受訪問時表示，這是他奧運後的第一場比賽，休息一段時間後心理上確實更放鬆了；這段期間很多球員都已在峇里島出賽，接下來我也會盡力打出佳績；至於談到此戰表現，小戴則肯定自己打得不錯，「整體感覺還可以」。