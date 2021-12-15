羽球世錦賽／又爆冷！周天成遭陸將逆轉

在西班牙登場的羽球世錦賽冷門不斷，先是丹麥「世界球王」安賽龍意外出局，今天世界排名第4的我國「一哥」周天成也落馬，且是拿下首局下遭世界排名27的大陸對手陸光祖逆轉，第二輪止步。

小天過去和陸光祖3度對戰都是奪勝一方，今天第4度對決也以21：14先下一城，但第二局14：13領先下遭對手連拿7分，反以15：21讓出。

決勝第三局，小天又錯失8：6的領先，陸光祖連拿6分反超，最終以21：15吶喊迎接勝利，歷時1小時又19分鐘取得對決小天的對戰首勝。

小天過往7度參加世錦賽，最佳成績就是8強，今年仍沒闖過「8強魔咒」。

首輪輪空的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也是打滿3局，不過兩人是逆轉勝的一方，面對荷蘭世界排名48的吉爾（Ruben Jille）／范迪拉克（Ties van der Lecq）演出18：21、21：7、21：11奪勝，和稍早出線的「世界球后」戴資穎同闖16強。

世錦賽第4日賽程只有一位中華羽將登場，「小小白」白馭珀將碰世界排名13的日本女將高橋沙也加。

【中央社台北15日電】

台灣羽球一哥周天成14日世界羽球錦標賽男單次輪激戰3局、79分鐘，以21比14、15比21、15比21不敵中國選手陸光祖，無緣16強。

2021年世界羽球錦標賽在西班牙舉行，世界排名第4的周天成過去6度叩關世錦賽，有4屆在8強止步，也是個人至今最佳成績。

周天成這次世錦賽首輪以直落二橫掃泰國選手塔馬辛（Sitthikom Thammasin），14日迎戰排名第27名的中國選手陸光祖，生涯3度交手，周天成取得對戰3連勝，雙方最近一次碰頭就是在今年10月丹麥公開賽。

周天成開局就以10比4占上風，儘管對手一度追成只剩2分差，周天成沉穩應對，以5比0攻勢甩開對手，以21比14收下首局。

周天成次局陷入苦戰，一路苦追，儘管後段曾以14比13領先，但關鍵時刻未能把握機會，讓對手趁機以一波7比0攻勢要回領先，周天成次局以15比21讓出。

決勝局前段戰況拉鋸，周天成在8比6領先時，遭遇亂流，對手連得6分反超，周天成未能扭轉戰局，以15比21敗下陣來。