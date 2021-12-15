羽球世錦賽／王齊麟、李洋逆轉勝 闖進16強

中央社 / 台北14日電
「麟洋配」王齊麟／李洋。 美聯社
「麟洋配」王齊麟／李洋。 美聯社

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋今天在西班牙舉行的2021年世界羽球錦標賽男雙次輪，以18比21、21比7、21比11力退荷蘭組合吉爾與范德拉克，闖進16強。

王齊麟2018年世錦賽與陳宏麟聯手拿下銅牌後，2019年改與李洋搭檔，同年世錦賽「麟洋配」則在16強止步，兩人今年東京奧運合力摘金，奪得隊史首面奧運金牌，「麟洋配」後來以賽代訓、調整狀況，備戰在西班牙舉行的世錦賽。

世界排名第3的王齊麟與李洋為大會第3種子，世錦賽首輪輪空，次輪出戰排名第48的荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）與范德拉克（Ties van der Lecq），雙方生涯首度碰頭。

「麟洋配」今天開賽克服1比3落後劣勢，連得4分逆轉局勢，對手後來居上，以20比17反超，「麟洋配」試圖化解1個局點，仍未能再下一城，首局以18比21棄守。

「麟洋配」次局重振旗鼓，只讓對手拿7分，以21比7扳回一城，決勝局更是延續氣勢，迅速拉開比分，以21比11獲勝，收下16強門票。

麟洋配 世錦賽 李洋

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