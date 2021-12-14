羽球世錦賽／球后回歸！戴資穎光速奪東奧後首勝

我國羽球「世界球后」戴資穎東京奧運摘下銀牌後就暫時休養生息，西班牙登場的世錦賽成她回歸國際賽場第一站，名列頭號種子的小戴首輪輪空，今天迎接第一場比賽展現世界第一身手，只花13分鐘就拿下首局，最終只花半小時就輕鬆以21：10、21：14擊敗世界排名27的俄羅斯女將柯塞茲卡亞（Evgeniya Kosetskaya），晉級第三輪。

小戴過往6度挑戰世錦賽，最佳成績停在8強，且是連5度8強止步，今年尋求突破魔咒有好的起步；面對同是27歲的柯塞茲卡亞，小戴一開賽就連拿4分，領先優勢一路維持，只花13分鐘就以21：10收下首局。

第一局不時露出笑容的小戴，第二局雖一度被11：11追平，但一波4：0攻勢再要回領先，最終就以21：14迎接回歸首勝。

今天率先登場的男雙組合李哲輝／楊博軒，和世界排名第9的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）碰頭，李楊配首局在17：20下連拿4分逆轉，但自己3個局末點也沒把握，最終以25：27、17：21惜敗。

包括「一哥」周天成和東京奧運奪金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天也將上陣搶勝。