舉重世錦賽／抓舉第5名、挺舉未留成績 陳柏任無緣奪牌
在烏茲別克舉行的2021舉重世錦賽，我國東京奧運國手陳柏任今天在男子96公斤A組賽事登場，在抓舉舉出第5名的173公斤後，挺舉似乎出現身體不適的狀況，三次挑戰195公斤都失敗收場，結束這次的世錦賽之旅。
年僅23歲的陳柏任，今年東京奧運靠著順位遞補取得參賽資格，並且在男子96公斤級賽事中舉出抓舉平全國紀錄176公斤，挺舉破全國紀錄205公斤，總和破全國紀錄381公斤的好表現，以第5名成績作收。
而這次世錦賽男子96公斤也是高手雲集，東京奧運前5名的選手中，共有4人參賽，其中包括奪下金牌的卡達選手艾爾貝克（Fares Ibrahim Elbakh）、銀牌委內瑞拉華勒尼拉（Keydomar Vallenilla）、第4名加拿大桑塔維（Boady Santavy）、第5名的陳柏任，競爭相當激烈。
陳柏任在抓舉開把挑戰170公斤就順利舉起，第二次試舉挑戰173公斤也成功過關，第三次試舉陳柏任直接挑戰比全國紀錄多1公斤的的177公斤，希望衝擊抓舉獎牌，不過最終失敗收場，抓舉以173公斤排名所有選手中第5名，至於抓舉拿下金牌的則是哥倫比亞好手帕拉蒂斯（Lesman Paredes），以刷新世界紀錄的187公斤拿下。
至於挺舉部分，陳柏任開把原設定200公斤，但在比賽前下修到195公斤，而陳柏任也似乎出現身體不適狀況，在三次試舉都面露難色，且都挑戰失敗，最終在挺舉未留下成績，結束這次賽事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言