舉重世錦賽／抓舉第5名、挺舉未留成績 陳柏任無緣奪牌

在烏茲別克舉行的2021舉重世錦賽，我國東京奧運國手陳柏任今天在男子96公斤A組賽事登場，在抓舉舉出第5名的173公斤後，挺舉似乎出現身體不適的狀況，三次挑戰195公斤都失敗收場，結束這次的世錦賽之旅。

年僅23歲的陳柏任，今年東京奧運靠著順位遞補取得參賽資格，並且在男子96公斤級賽事中舉出抓舉平全國紀錄176公斤，挺舉破全國紀錄205公斤，總和破全國紀錄381公斤的好表現，以第5名成績作收。

而這次世錦賽男子96公斤也是高手雲集，東京奧運前5名的選手中，共有4人參賽，其中包括奪下金牌的卡達選手艾爾貝克（Fares Ibrahim Elbakh）、銀牌委內瑞拉華勒尼拉（Keydomar Vallenilla）、第4名加拿大桑塔維（Boady Santavy）、第5名的陳柏任，競爭相當激烈。

陳柏任在抓舉開把挑戰170公斤就順利舉起，第二次試舉挑戰173公斤也成功過關，第三次試舉陳柏任直接挑戰比全國紀錄多1公斤的的177公斤，希望衝擊抓舉獎牌，不過最終失敗收場，抓舉以173公斤排名所有選手中第5名，至於抓舉拿下金牌的則是哥倫比亞好手帕拉蒂斯（Lesman Paredes），以刷新世界紀錄的187公斤拿下。

至於挺舉部分，陳柏任開把原設定200公斤，但在比賽前下修到195公斤，而陳柏任也似乎出現身體不適狀況，在三次試舉都面露難色，且都挑戰失敗，最終在挺舉未留下成績，結束這次賽事。