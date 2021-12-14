拳擊／2028奧運掰掰？黃筱雯：先準備好自己

國際奧會日前公布2028年洛杉磯奧運初步競賽種類，拳擊、舉重和現代五項都不在28種運動中，成體壇大消息，不過今年東京奧運剛奪下我國第一面拳擊獎牌的黃筱雯強調，仍是先準備好自己。

舉重、拳擊和現代五項爭議不少，遭國際奧會排除在洛杉磯奧運舉辦種類中，不過國際會主席巴赫也表示，若3種運動在未來1年半內完成改革，仍有機會被列入洛杉磯奧運。

黃筱雯和教練劉宗泰今天雙雙出席110年宏願典範運動教練獎，獲頒績優訓練獎的劉宗泰提到，拳擊能否留在洛杉磯奧運，選手和教練無法控制，「國際拳總是先被警告，還是有機會回來，還是會一直準備，能控制好的事情先控制好。」

奪下東奧拳擊女子51公斤級銅牌的黃筱雯，經過今年密集賽事考驗，目前進入「休整期」，不過所謂的休息仍維持訓練，只是不會特別控制體重，但自律的黃筱雯仍維持53公斤左右，沒因教練「放行」身材變形。

今天特別獻花給恩師的黃筱雯承認，剛看到拳擊不在洛杉磯奧運名單時有些震驚，但目標先放在明年杭州亞運和2024年巴黎奧運，先不去想洛杉磯狀況。

和劉宗泰情同父女的黃筱雯笑說，和教練關係一直很和諧，東奧奪牌後對自己也更有信心，期待未來繼續和教練在國際賽帶回佳績；她也小小「虧」了教練一下，「他今天還特別梳頭，讓我驚艷了一下，想說早上才看到，怎麼晚上變這樣！」