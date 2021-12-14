感謝基層功臣 宏願典範運動教練獎登場

由體育運動發展促進基金會舉辦的「110年宏願典範運動教練獎」，今天在兩位奧運國手「雷母」雷千瑩和「湯包」湯智鈞主持下揭曉各獎項，運促會董事長林鴻道也許下願望，盼典禮成為體育界的「金馬獎」，成為受社會關注的獎項。

運促會投入基層體育，宏願典範運動教練獎特別表彰長年投入基層的教練，林鴻道說：「基層教練往往都是默默耕耘，但又是在選手最重要的階段。教練的故事我們聽過很多，又要當父親又要當母親，還要當家教，張羅選手生活，教練的付出是全方位的。」

今年獎項共分為績優訓練奬、全人培育獎、團隊經營獎、特殊奉獻獎和宏願獎。績優運練獎共有10位教練獲得，分別是劉宗泰（拳擊）、劉聰達（跆拳道）、徐梓益（射箭）、江竹偉（田徑）、王鶴勳（羽球）、楊慶昱（桌球）、陳佳伶（舉重）、陳弘振（射擊）、薛耀銘（游泳）、李昆懿（跆拳道）。

全人培育獎由射擊教練余曉芬獲得，張勝煇獲得團隊經營獎，特殊奉獻獎頒給舉重教練陳涵彤，林德嘉獲頒有如終身成就獎的宏願獎。

劉宗泰帶出首位奪下奧運拳擊獎牌的女將黃筱雯，今天黃筱雯也特別出席獻花；台師大田徑女將謝喜恩和林詩亭也代表獻花給台師大教授林德嘉。