羽球世錦賽／李哲輝楊博軒不敵印度組合 無緣16強

台灣男雙組合李哲輝與楊博軒今天世界羽球錦標賽男雙次輪，首局浪費3個局點機會，次局也未能扭轉戰局，最終以25比27、17比21不敵印度蘭基雷迪與謝提，無緣16強。

在西班牙舉行的2021年世界羽球錦標賽，今天共有4組台將輪番上陣，包括世界球后戴資穎、男單一哥周天成以及兩組男雙組合王齊麟與李洋、李哲輝與楊博軒。

李哲輝這次在世錦賽連3天上陣，男雙首輪與楊博軒以21比4、21比12擊敗巴西組合弗朗塞爾頓．法里亞斯（Francielton Farias）與法布里西奧．法里亞斯（Fabricio Farias），昨天混雙首輪與許雅晴合體，以直落二吞敗。

世界排名第31的李哲輝與楊博軒今天男雙次輪出戰排名第9的印度組合蘭基雷迪（SatwiksairajRankireddy）與謝提（Chirag Shetty），雙方首局上演激戰，差距不到3分，李哲輝與楊博軒原本有機會拿下首局，卻錯失3個局點，以25比27將首局拱手讓人。

次局戰況持續膠著，雙方互有領先，印度組合在13比13平手時，拉出一波6比2攻勢，也成為決定比賽勝利分水嶺，最終李哲輝與楊博軒以17比21吞下敗仗。