足球／BE HEROES菁英學院 連三年彰化登場

邁入第5年的「BE HEROES足球菁英學院」14日開訓，連續第3年在彰化縣立體育場登場，不但邀請高中足球聯賽男子組前四強花蓮高農、花蓮高中、北門高中與中山工商，以及陳柏良母校中正高工等青年好手齊聚，還特地為彰化在地7間國小的40名小球員規劃寓教於樂的足球訓練，今年更增加課程天數，從14日開訓，為期5天，期盼透過更完整的足球訓練與經驗傳遞，鼓勵學員勇敢追逐足球夢想。

BE HEROES足球發展計畫邁入第5年，由凱基銀行董事長魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘與台灣男足隊長陳柏良共同發起，成立「陳柏良公益信託基金」，目標栽培台灣基層足球人才，回饋台灣足壇，同時鼓勵台灣菁英足球員挑戰自我。計畫獲得彰化縣政府大力支持，連續第3年來到彰化舉辦，希望鼓勵當地足球風氣。

台灣足球風氣日益興盛，尤其幼兒足球非常熱門，彰化縣議長謝典林強調，彰化縣致力推展體育，希望透過國際級的活動，提升在地運動風氣，感謝展逸國際企業將BE HEROES帶到彰化，也是連續第3年舉辦足球活動，期許彰化縣基層足球的發展能越來越蓬勃。他進一步強調，體育是教育的一環，鼓勵孩子多元發展，也希望更多人透過運動看到彰化之美。

今年BE HEROES系列活動，感謝BC台灣柏釧的熱情支持董事長黃錦章長年關注體育發展，這次大力支持BE HEROES系列活動，期待透過訓練營能深耕與協助在地運動發展，他表示，過去贊助賽車運動為主，今年因為議長的引薦，開始支持BE HEROES系列活動，希望透過這麼棒的活動，推廣品牌形象，並鼓勵彰化以及參與訓練營的年輕小將追夢，朝著自我目標邁進，他更加碼表示，希望未來也能舉辦足球賽事，鼓勵在地年輕小將，留在彰化發展。

大力支持台灣足球發展的展逸國際企業董事長張憲銘不忘強調，接下來彰化將滿滿都是體育，足球以外，還有WANG‘S LIFE王建民攝影展與BE HEROES棒球訓練營、BE HEROES盧彥勳青少年年終網球賽與彰化BE HEROES運動嘉年華，期待大家透過體育看到彰化。