羽球世錦賽／東奧金牌安賽龍首輪爆冷 不敵星國駱建佑

今年世界羽球錦標賽在西班牙舉行，男單首輪賽事大爆冷門，東京奧運男單金牌得主、丹麥名將安賽龍以1比2輸給新加坡選手駱建佑，無緣32強。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、賽程密集或傷勢等因素影響，除了印尼隊退出今年世界羽球錦標賽外，日本名將桃田賢斗與奧原希望、中國名將陳雨菲與石宇奇、西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）此次都未參賽，本屆世錦賽星光黯淡。

丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）今年搶下東京奧運男單、年終賽冠軍，日前重回世界球王寶座，這次世錦賽高居第2種子，同時也是冠軍熱門人選之一。

安賽龍世錦賽首輪對手為排名第22的新加坡選手駱建佑，賽前4度交手，全都拿下勝利，握有對戰優勢，但兩人13日（當地時間）碰頭，激戰3局，安賽龍爆冷以21比14、9比21、6比21敗下陣來。

值得一提的是，安賽龍在奧運結束後到杜拜訓練，曾邀請數名選手參與集訓，而駱建佑就是其中1人。

安賽龍賽後受訪時肯定駱建佑表現，「絕對配得上這場勝利」，他坦言，自己這場比賽並沒有發揮最佳狀態，後續會花時間檢視比賽內容，看能不能有所收穫。

「我覺得安賽龍承受很大的壓力。」駱建佑受訪時表示，相信安賽龍後續回歸後，會變得更強大。

駱建佑男單首輪過關後， 32強賽將出戰奧地利選手瓦貝爾（Luka Wraber），他表示：「接下來還有很長的路要走，我現在需要專注於下一場比賽」。