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射箭／解鎖主持任務 雷母、湯包：比射箭還緊張！

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
湯智鈞（左）和雷千瑩聯手擔任宏願典範運動教練獎主持人。記者葉信菉／攝影
湯智鈞（左）和雷千瑩聯手擔任宏願典範運動教練獎主持人。記者葉信菉／攝影

穩定放箭的手改拿起麥克風，東京奧運射箭國手「雷母」雷千瑩和「湯包」湯智鈞今天聯手擔任110年宏願典範運動教練獎主持人，兩人都大呼緊張，東京奧運摘下射箭男團銀牌的「湯包」大笑說：「比射箭比賽還緊張，不知道上廁所幾次了。」

宏願典範運動教練獎今天在萬華凱達飯店舉行，雷千瑩和湯智鈞11月底接獲主持任務，兩人第一個反應都是拒絕，但最終還是接受挑戰，「解鎖」主持初體驗。

首度擔任主持人，湯智鈞還在講稿上寫下「湯包加油」，陽光的他笑說：「要相信自己可以！」

兩人都是明德高中校友，年長11歲的雷千瑩曾指導過湯智鈞，是「湯包」射箭偶像，平常也會以「老師」稱呼國家隊學姊；兩人今年全運會聯手摘下混雙金牌，今天改成聯手主持，默契從服裝就可展現，兩人穿著版型幾乎一樣的西裝，只有顏色不同，「雷母」不忘虧說：「是他學我！」

雷千瑩和湯智鈞目前都為明年杭州亞運選拔努力中，31歲的雷千瑩說，杭州亞運、巴黎奧運時間接的近，還是有想「拚拚看」的心態，不過現在有許多年輕好手冒出頭，就算退役相信也有後勁能接棒，心境和5年前里約奧運十分不同。

「湯包」東京奧運摘下男團銀牌、個人賽第4名後人氣飆漲，不過重心仍放在賽場，「是有放鬆一點，但也要馬上拉回來，教練也有說，比完奧運就是重新開始。」

湯智鈞（左）和雷千瑩聯手擔任宏願典範運動教練獎主持人。記者葉信菉／攝影
湯智鈞（左）和雷千瑩聯手擔任宏願典範運動教練獎主持人。記者葉信菉／攝影

湯智鈞 雷千瑩 亞運

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