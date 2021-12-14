游泳／與教練未成年女兒上床 法國前奧運金牌泳將被捕
法國檢察官今天表示，在2012倫敦奧運拿過2面金牌的法國游泳好手阿涅耶（Yannick Agnel）坦承與未成年少女發生性關係，女方還是教練的女兒。
法新社報導，現年29歲的阿涅耶因涉嫌妨害性自主，已於9日在巴黎的住家被捕，目前被留置於法國東部米盧斯（Mulhouse）的警方看守所。
米盧斯檢察官魯-莫莉索（Edwige Roux-Morizot）在記者會表示，阿涅耶已坦承犯行，但他認為與女方是兩情相悅，期間並無脅迫。
檢方表示，原告是阿涅耶教練侯特（Lionel Horter）的其中一個女兒，2016年案發時阿涅耶24歲，女方年僅13歲。
與此同時，法國游泳協會（FFN）宣布會就本案展開民事訴訟。
法國泳協表示已接獲阿涅耶坦承犯行，他們深感不幸並譴責被告，今天也決定在米盧斯法院的刑事訴訟之前，先就本案展開民事訴訟。
阿涅耶是在2010年歐洲游泳錦標賽展露頭角，當時贏得男子400公尺自由式金牌，還刷新大會與法國國內紀錄。
他在2012倫敦奧運大放光芒，一舉摘下男子200公尺自由式與男子400公尺自由式接力2面金牌；2013年他又在游泳世錦賽囊括這兩個項目的金牌。2016年里約奧運阿涅耶衛冕男子200公尺自由式失利後宣布引退。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言