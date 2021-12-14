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游泳／與教練未成年女兒上床 法國前奧運金牌泳將被捕

中央社 / 法國米盧斯13日綜合外電報導
2012倫敦奧運拿過2面金牌的法國游泳好手阿涅耶。
2012倫敦奧運拿過2面金牌的法國游泳好手阿涅耶。

法國檢察官今天表示，在2012倫敦奧運拿過2面金牌的法國游泳好手阿涅耶（Yannick Agnel）坦承與未成年少女發生性關係，女方還是教練的女兒。

法新社報導，現年29歲的阿涅耶因涉嫌妨害性自主，已於9日在巴黎的住家被捕，目前被留置於法國東部米盧斯（Mulhouse）的警方看守所。

米盧斯檢察官魯-莫莉索（Edwige Roux-Morizot）在記者會表示，阿涅耶已坦承犯行，但他認為與女方是兩情相悅，期間並無脅迫。

檢方表示，原告是阿涅耶教練侯特（Lionel Horter）的其中一個女兒，2016年案發時阿涅耶24歲，女方年僅13歲。

與此同時，法國游泳協會（FFN）宣布會就本案展開民事訴訟。

法國泳協表示已接獲阿涅耶坦承犯行，他們深感不幸並譴責被告，今天也決定在米盧斯法院的刑事訴訟之前，先就本案展開民事訴訟。

阿涅耶是在2010年歐洲游泳錦標賽展露頭角，當時贏得男子400公尺自由式金牌，還刷新大會與法國國內紀錄。

他在2012倫敦奧運大放光芒，一舉摘下男子200公尺自由式與男子400公尺自由式接力2面金牌；2013年他又在游泳世錦賽囊括這兩個項目的金牌。2016年里約奧運阿涅耶衛冕男子200公尺自由式失利後宣布引退。

世錦賽 光芒 里約奧運

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