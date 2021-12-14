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大專院校街舞殿堂 College High團體賽18日登場

中央社 / 台北14日電
代表台灣征戰2021霹靂舞世錦賽的選手孫振，也是College High全國大學街舞高峰會（全國制霸）的參賽者。（文總提供）
代表台灣征戰2021霹靂舞世錦賽的選手孫振，也是College High全國大學街舞高峰會（全國制霸）的參賽者。（文總提供）

2024年巴黎奧運宣布新增「霹靂舞」項目，讓街舞討論度倍增。文總攜手Team SKIP，舉辦第17屆College High全國大學街舞高峰會，經典團體賽將於18日登場。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，中華民國街舞運動推廣協會（Team SKIP）和文總此次共同合作，最為眾所矚目的Hiphop（嘻哈舞）、Popping（機械舞）、Locking（鎖舞）經典團體賽將於18日登場，共有來自37所學校的69支隊伍，超過800名選手將集結於台北體育館，角逐至高榮耀。

College High主辦人田拓表示，College High全國制霸（又稱大學爽）創立於2009年，不但是台灣第一個以大專院校為單位的街舞賽事，也是世界第一個大學「校對校」的街舞比賽。

田拓分享，今年巴黎霹靂舞世錦賽的台灣代表，也曾奪下College High的冠軍殊榮，還曾在這裡吃過敗仗，由此可見台灣大學生的舞蹈實力具備進軍世界的潛力。

田拓表示，未來College High將結合日本、韓國、香港、新加坡及馬來西亞等地的大學生，將世界最早的大學生街舞大賽提升至大學生的街舞世界大賽。今年10月的College High霹靂舞團體賽、女子團體賽、Waacking校對校團體賽及各項目個人賽事，共計1164名選手參賽。

文總表示，團體賽當天也是公投日，主辦單位特別將比賽時間延後一小時，投完票後歡迎大家到台北體育館共襄盛舉，除可報名現場觀賽，也可透過網路觀看賽事。

霹靂舞 世錦賽 世界大賽

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