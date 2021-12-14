網球／美網冠軍瑞度卡努確診新冠肺炎 退出表演賽
今年美網譜出灰姑娘驚奇的英國小將瑞度卡努（Emma Raducanu）驚傳確診新冠肺炎，將缺席在阿拉伯聯合大公國的表演賽。
穆巴達拉世界網球錦標賽（Mubadala World Tennis Championship）今天宣布瑞度卡努退賽的消；瑞度卡努目前正在隔離，主辦單位將尋求和「瑞士公主接班人」班希琪（Belinda Bencic）的替代人選。
18歲的瑞度卡努今年9月剛贏下美網冠軍，成為史上第一位從資格賽高捧大滿貫金盃的選手，最近才剛獲得WTA頒發的年度新秀。
瑞度卡努也透過主辦單位發表聲明，「發現確診新冠肺炎後，我在這邊和球迷見面的機會必須延後了，我會很期待下次機會來臨。」瑞度卡努也提到，目前正遵守規定進行隔離，「希望很快就能回到球場。」
瑞度卡努今年參加美網前的世界排名還在150位，連贏10場捧冠後排名三級跳，目前位居19位。
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