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2024巴黎奧運打破傳統 開幕式確定塞納河上舉行

中央社 / 巴黎13日綜合外電報導
2024巴黎奧運開幕典禮將在2024年7月26日於塞納河（Seine River）上登場，打破長年來夏季奧運在體育館舉行運動員和官員入場式的傳統。 路透社
2024巴黎奧運開幕典禮將在2024年7月26日於塞納河（Seine River）上登場，打破長年來夏季奧運在體育館舉行運動員和官員入場式的傳統。 路透社

主辦單位今天宣布，2024巴黎奧運開幕典禮將在2024年7月26日於塞納河（Seine River）上登場，打破長年來夏季奧運在體育館舉行運動員和官員入場式的傳統。

160多艘搭載200多國運動員和官員的船隻將在巴黎市中心奧斯特里茲橋（Pont d'Austerlitz）與耶拿橋（Pont d'Iena）間航行約6公里。閉幕式則預定在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）對面的托卡德洛（Trocadéro）廣場舉行。

2024巴黎奧運組委會主席艾斯唐奎（TonyEstanguet）表示：「今天是重要時刻。很多人情緒激動，很多人熱切期待，開幕式是至今最大的里程碑。」

艾斯唐奎接受法新社訪問時，談到擬定這個想法讓他「非常自豪」，「奧運史上首次，我們要讓運動員在這座城市的正中央，在塞納河上轟動進場」。

「1萬500名來自206個國家的運動員將來到巴黎，橫跨這座城市的東區到西區，去看、去發掘我們國家最漂亮的市景。」

2024巴黎奧運主辦單位表示，這場開幕式預計有60萬人參加，將是至今最大型的奧運典禮。塞納河沿岸將設有售票座位區，其餘區域則可讓民眾免費進場觀禮。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7月提出在塞納河上辦開幕式的想法，不過有人擔心這麼大型的活動該如何維安。

市府消息人士表示，安全官員要求限制到場人數在2萬5000人以下，主辦單位和巴黎市府原本卻希望有200萬人參加。

總理卡斯特克斯（Jean Castex）上月督導一場跨部門委員會會議時，要求內政部長達馬南（GeraldDarmanin）針對奧運場址維安做出「建議」，特別是針對開幕式維安。

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