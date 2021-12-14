影／疊杯亞錦賽台灣狂掃38金 賽德克女孩莎瑪貢獻5金

新加坡主辦的「2021競技疊杯線上亞洲盃」圓滿落幕成績出爐，共有11個國家派出428名選手參賽，台灣狂掃38金、30銀、35銅，不僅金牌數是歷年國際賽最多的一次，更打破二項世界紀錄、四項台灣紀錄。其中得牌數最多的選手，是賽德克族女孩莎瑪巴紹，個人貢獻5金1銀1銅。

競技疊杯主要由「3-3-3」、「3-6-3」、「CYCLE」三個單項再變化個人、雙人、團體計時接力等競賽項目，本屆亞洲賽連續2個周末共4天透過網路連線競賽，台灣派出87名由各縣市選拔的國手代表出賽，共有21人在個人項目勇奪冠軍。

台灣尤以女生選手表現非凡，大會的「女子個人三項」成績加總排行榜前10名當中，台灣選手佔了6名，其中2人勇奪「三冠后」。

來自桃園市格林幼兒園的張家欣年僅6歲年紀最小，不僅「徒手Cycle淘汰賽」、個人三項均奪金，3-6-3更以2.805秒（原紀錄2.906秒）、CYCLE以7.268秒（原紀錄8.019秒）刷新自己保持的世界紀錄！3-3-3項目也以2.156秒（原紀錄2.235秒）刷新自己的臺灣紀錄，本屆賽事個人拿下4金。

就讀桃園市快樂國小的莎瑪巴紹，目前是9-10歲女生組個人三項世界紀錄保持人，本屆除了「個人徒手Cycle淘汰賽」及個人三項均奪冠，並與隊友張瑜庭、張伃汝、曾渘媃、潘威廷、江育璇組成Chinese Taipei Dragon隊，在團體計時3-6-3項目拿下12歲以下組冠軍，繼而在「SOC不分齡挑戰賽」得到銅牌；莎瑪的3-3-3項目SOC則是銀牌，個人貢獻5金1銀1銅。

本屆黑馬則是新北市竹林中學張伃汝，首次挑戰國際賽便勇奪4金，除了個人3-6-3、徒手Cycle淘汰賽、團體3-6-3，並與搭檔張瑜庭聯手拿下12歲以下組雙人Cycle冠軍。

囊括3金的選手則有新北市頭前國中張瑜庭、桃園市大業國小陳翊嫙、新北市淡江高中陳芊靜。其中陳芊靜在「個人3-3-3女子組SOC不分齡挑戰賽」勇奪冠軍，成為該項目全場最快的女生。

2金選手包括台北市信義國中鄢丞佑、新北市裕德高中曾渘媃、新北市北大高中陳柏妤、基隆市成功國中潘威廷、桃園市大華國小莊予琋、桃園市文昌國中林鈺潔、苗栗縣大湖農工陳可恩。其中陳可恩挺進「個人Cycle女子組SOC」得到銅牌。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳指出，台灣以往最強的項目是雙人及團體，選手在全場觀眾和對手的競爭壓力之下，愈能激發潛力，可惜受到疫情影響，國際賽改採視訊連線競技，雙人與團體改成以個人成績加總計算，與實體比賽模式很不一樣，比較無法發揮我們最擅長的項目。