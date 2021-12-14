人權問題掀波瀾 國際奧會：不後悔讓中國辦冬奧

國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員龐德表示，儘管國際間對中國的人權紀錄反應激烈，但他並不後悔選擇中國作為2022年冬季奧運的主辦國。

美國、加拿大、英國與澳洲等國最近相繼宣布，對2月4日到20日舉行的北京冬奧進行外交抵制，中國則稱這些國家不過是在「政治上作秀」。

路透社報導，龐德（Dick Pound）告訴德國廣播電台（Deutschlandfunk）說：「從主辦國要能組織、舉辦一次出色奧運這樣的角度來看，中國完全沒有問題。」

龐德重申國際奧會的立場，強調奧會無權要求任何國家做出政治上的改變。

他說：「對於規模相對較小的組織，你對它的期許必須合理些。」他指的是國際奧會。

「當我們授權某個國家主辦奧運時，並不代表我們支持該國的施政方針。」

「而是依據一個國家身為體育國度的重要性，以及籌辦一場符合全球期待奧運的能耐。」

龐德表示，中國的奧林匹克委員會已經同意，讓運動員在記者會中自由地談論各種議題，包括被拜登政府稱為種族滅絕的新疆地區少數穆斯林的遭遇等。對於有關侵犯人權的一切指控，中國全部予以否認。

龐德補充道：「（北京冬奧）組委會已經保證，運動員將享有言論自由。」

但運動員仍須遵循國際奧會的相關規定，包括不得在比賽中或頒獎典禮上抗議等。