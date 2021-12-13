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羽球世錦賽／白馭珀闖頭關 戴資穎明登場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

羽球世錦賽第2天登場的我國女單代表「小小白」白馭珀，今天首輪碰世界排名77的緬甸女將圖薩（Thet Htar Thuzar）順利闖關，以21：15、21：16晉級，和首輪輪空的「世界球后」戴資穎都站上32強。

落腳西班牙的世錦賽是今年最後一場國際大賽，5個單項都是64籤，中華羽將包括小戴和東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋都是首輪輪空，直接從第二輪打起；昨天率先登場的「一哥」周天成也沒遇太大阻礙，直落二拍下泰國對手塔馬辛（Sitthikom Thammasin）。

今天只有兩組台將上陣，先出賽的混雙唯一台將代表李哲輝／許雅晴，和蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）／麥克佛森（Julie Macpherson）首局在16：16時被拉開差距，以19：21讓出；第二局僅在開局取得2：0短暫領先，最終以16：21讓出勝利。

接棒登場的白馭珀目前世界排名38，首度遭遇圖薩，第一局全場領先，只花15分鐘就以21：15先下一城；第二局「小小白」雖兩度被追平，但在11：11連拿5分拉開領先，最終以21：16吶喊迎接勝利。

兩位女單台將代表第二輪對手都已確定，小戴將碰世界排名27的俄羅斯女將柯塞茲卡亞（Evgeniya Kosetskaya）；這是小戴東京奧運後第一場國際賽，比賽安排在明天早場的壓軸場，約台灣時間晚上8點登場。

白馭珀明天休兵，第二輪將遇世界排名13的日本女將高橋沙也加。

明天包括小天和兩組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和李哲輝／楊博軒也將出賽。

世錦賽 李洋 麟洋配

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