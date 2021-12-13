羽球世錦賽／王子維遭逆轉 混雙唯一台將落馬

今年最後一場國際羽球大賽世錦賽昨天登場，中華羽球隊打頭陣的「一哥」周天成順利過關，男雙李哲輝／楊博軒也晉級第二輪，但「羽球王子」王子維和今天先上場的混雙組合李哲輝／許雅晴都沒能晉級。

今年世錦賽在西班牙登場，5個單項都是64籤，中華羽將周天成最先登場，昨天他以21：12、21：10拍下世界排名30的泰國對手塔馬辛（Sitthikom Thammasin），站上32強。

接續登場的男雙李哲輝／楊博軒，首度碰巴西組合法布里西奧（Fabricio Farias‬）／弗朗塞爾頓（Francielton Farias）只花24分鐘就以21：4、21：12晉級，和列第3種子、首輪輪空的「麟洋配」王齊麟／李洋第二輪就位。

男單另外台將代表王子維今天凌晨碰世界排名42的大陸趙俊鵬遭苦戰，王子維先下一城，但沒能守下勝利，歷經1小時又9分鐘大戰以21：16、17：21、15：21遭對手逆轉。

今天第二日賽程只有兩組台將上陣，先登場混雙唯一台將代表李哲輝／許雅晴，和蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）／麥克佛森（Julie Macpherson）首局在16：16時拉開差距，以19：21讓出；第二局僅在開局取得2：0短暫領先，最終以16：21讓出勝利。

女單白馭珀稍後登場，「小小白」也是今天最後出賽的台將。列女單頭號種子的「世界球后」戴資穎首輪輪空，第二輪將碰世界排名27的俄羅斯女將柯塞茲卡亞（Evgeniya Kosetskaya），尋求對戰2連勝。