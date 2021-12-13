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打擊體壇腐敗 全球體育誠信聯盟主席籲訂國際標準

中央社 / 巴黎12日綜合外電報導
SIGA宗旨。 擷圖自推特
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全球體育誠信聯盟主席佛拉第尼表示，制訂國際化的全球性標準，是打擊體育界腐敗最有效方法。曾任歐洲聯盟（EU）主管司法事務執行委員的他也提到，體育圈越來越受到黑幫覬覦。

64歲的佛拉第尼（Franco Frattini）是義大利人。他表示，組織犯罪對體育界很感興趣，因為對他們來說，那是「很有賺頭的一塊」。

全球體育誠信聯盟（Sport Integrity Global Alliance，SIGA）9日在國際反貪日（International Anti-CorruptionDay）當天舉辦一場特別會議，討論如何帶領全球打擊貪腐。

佛拉第尼在會中表示，若要成功「消滅」這個問題，有必要結合執法單位、公私部門和處理體育事務的公共機構共同合作。

身為義大利重要法官的佛拉第尼說：「在某些情況下，犯罪組織會想把手伸進體育圈，例如買下一支小規模的足球隊，目的可能只是為了將他們的經歷洗白。」

「他們這麼做，也是為了能讓自身黑幫的本業維持下去，或者想與體育團體和運動隊伍搭上關係，只是為了洗錢。」

曾當過義大利外交部長的佛拉第尼補充道：「體育圈內洗錢和充斥髒錢，是一種國際現象，也是國際貪腐。」

電競誠信委員會（eSports Integrity Commission，ESIC）主席史密斯（Ian Smith）同樣支持成立單一的監管機構。他指出，體育誠信面臨2大威脅，其中之一是對運動賽事下注。

史密斯曾擔任職業板球員協會（ProfessionalCricketers' Association）法律顧問超過10年。他說：「這2個主要威脅，分別是缺乏對全球運動博奕的監管，和對加密貨幣的瞭解不夠」。

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