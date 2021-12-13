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LPGA資格賽／錢珮芸等4台將 取得明年參賽資格

中央社 / 台北13日電
LPGA資格賽12日落幕，台灣選手錢珮芸（左起）、彭婕、侯羽桑、侯羽薔闖進前45名，取得明年LPGA參賽資格，明年美巡賽將可看到更多台將身影。 圖擷自TLPGA台灣女子職業高爾夫協會臉書粉專
LPGA資格賽12日落幕，台灣選手錢珮芸（左起）、彭婕、侯羽桑、侯羽薔闖進前45名，取得明年LPGA參賽資格，明年美巡賽將可看到更多台將身影。 圖擷自TLPGA台灣女子職業高爾夫協會臉書粉專

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）資格賽今天落幕，台灣選手錢珮芸侯羽薔侯羽桑、彭婕闖進前45名，取得明年LPGA參賽資格，明年美巡賽將可看到更多台將身影。

LPGA最後一關資格賽為期2週、共8回合賽事，第1週結束取前70名選手晉級，第2週移師到美國阿拉巴馬州（Alabama）多丹（Dothan）高地橡樹高爾夫俱樂部舉行，台灣共有5名選手挺進最後一週賽事，包括錢珮芸、侯羽薔、侯羽桑、彭婕、黃靖晉級，最終排名前45名（兩週成績累計）將可取得明年LPGA參賽資格。

LPGA資格賽今天展開第2週第4回合賽事，錢珮芸繳出4鳥、1柏忌，揮出69桿，8輪合計以低於標準21桿的553桿作收，排名並列第4。

除了錢珮芸外，侯家姊妹侯羽桑、侯羽薔8輪各繳出低於標準桿7桿、10桿，分別並列第30、20名，而彭婕8輪總成績低於標準桿4桿，並列第41名，4人如願取得參賽資格；黃靖8輪總桿數高於標準的1桿，並列第60，未能通過考驗。

台灣選手一口氣有4人取得明年LPGA參賽機會，加上原本在美巡賽奮戰的徐薇淩，李旻，明年將可看到更多台將在美巡賽亮相。

侯羽薔、侯羽桑同時獲得明年前進LPGA的機會，侯家姊妹賽後在臉書分享喜訊：「很開心我們倆姊妹能一起完成夢想，太棒了！13年的業餘球員經歷，要謝謝太多太多人的鼓勵與支持，因為有大家的祝福、掌聲、期許，我們才能通過資格考，踏上夢想中的LPGA殿堂。」

LPGA 侯羽桑 侯羽薔 錢珮芸

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