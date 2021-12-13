舉重世錦賽／坦言「任性參賽」不理想 郭婞淳：沒人永遠巔峰

「舉重女神」郭婞淳11日於世界錦標賽女子59公斤級摘得2金1銀，達成總和四連霸，個人生涯在世錦賽更奪下我國史上最多的10金，昨（12日）她在社群平台抒發這一整年來的心境，坦言世錦賽成績不盡理想，把2金1銀的表現歸功於團隊，並表示接下來將備戰明年的杭州亞運。

郭婞淳先是感謝她的團隊冒著風險陪伴她征戰各地，隨後提到自己在本屆世錦賽的成績不是太理想，「真的是歸功於團隊的分工合作讓我可以有這樣的表現，任性的我還是選擇參賽，因為我真的很想知道自己的能耐。」郭婞淳也表示，沒有人能永遠處在巔峰：「擁有什麼樣的身體，就用什麼樣的身體跳舞。」

文末郭婞淳寫道，要感謝的人實在太多，也希望自己能持續帶給大家正能量：「再次感謝大家的協助支持關注和加油聲，要謝謝的太多⋯希望您們感受到我的努力以及真心的謝意。2020東京奧運金牌，我做到了。謝謝運動生涯中出現在我生命的所有人。#婞念」

本屆世錦賽郭婞淳以抓舉100公斤摘銀，挺舉130公斤、總和230公斤更是輾壓全場，輕鬆再奪2金。今年對她而言是收穫滿滿的一年，先後參與亞錦賽、東京奧運、全國大專院校運動會、全國運動會、世錦賽，共獲得超狂的8金1銀，接下來郭婞淳將備戰明年9月的杭州亞運，持續寫下我國女子舉重佳績。