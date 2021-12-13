羽球世錦賽／王子維首輪止步 李哲輝楊博軒晉級

中央社 / 台北13日電
世界羽球錦標賽男單首輪，王子維凌晨先盛後衰，以1比2不敵大陸選手趙俊鵬。 中央社
世界羽球錦標賽男單首輪，王子維凌晨先盛後衰，以1比2不敵大陸選手趙俊鵬。 中央社

世界羽球錦標賽男單首輪，「羽球王子」王子維今天凌晨先盛後衰，以1比2不敵大陸選手趙俊鵬，而男雙組合李哲輝與楊博軒則以直落二橫掃巴西組合，晉級32強。

2021年世界羽球錦標賽在西班牙舉行，首日打頭陣的台灣一哥周天成率先搶勝後，王子維、男雙組合李哲輝與楊博軒接力上陣。

世界排名第12的王子維過去兩度征戰世錦賽都在32強止步，這次首輪對手為排名第42的中國選手趙俊鵬，雙方過去5度過招，王子維以2勝3敗居下風，且近期對戰2連敗。

王子維開局以1比4落後，隨後連得4分反超，儘管兩度遭對手扳平，但王子維頂住壓力，以21比16先下一城。

次局戰況急轉直下，一路落後的王子維，三度追成1分差時，都未能再下一城，次局以17比21棄守。

兩人在決勝局一開始還能相互抗衡，但後段數度多拍來回，考驗雙方體能，讓王子維落居下風，儘管在10比20落後時， 一連化解5個賽末點，但未能扭轉戰局，以15比21敗下陣來。

另一組台灣男雙組合李哲輝與楊博軒首輪出戰巴西組合弗朗塞爾頓．法里亞斯（Francielton Farias）與法布里西奧．法里亞斯（Fabricio Farias），開局就拉出10比0攻勢，輕鬆以21比4拿下首局，次局再以21比12過關，僅花24分鐘就搶下32強門票。

王子維 羽球 世錦賽

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