大師運動協會贊助 台大、政大重帆對抗賽

史上第一場國內大學EMBA重型帆船對抗賽，11日在台南安平港外海圓滿落幕，由台大與政大EMBA32名學生共5艘重帆參與，最終由吉康食品股份有限公司董事長、台大EMBA106級學生周蔡鑫擔任船東的「小周號」獲得第一名，並由中華民國大師運動協會頒發一萬元獎金及冠軍金盃。

賽事由政大EMBA帆船隊與台大EMBA帆船社聯合主辦，大師運動協會提供特別贊助。主辦單位表示，這場跨校重帆對抗賽不但為國內大學帆船運動寫下新頁，也標誌企業家帶頭開荒拓墾、投入帆船運動，已邁出雄健的第一步。

參賽船隻共有台大親家一號、小周號及政大駝峰一號、好日子、野格號等5艘越洋級龍骨重帆，以兩輪繞標賽一決高下，經計算積分，由台大駕小周號摘冠，政大駕駝峰一號獲亞軍。

小周號船主周蔡鑫表示，越洋帆船可以完全不靠引擎，與天空的滑翔機一樣，純粹御風航行，與深不可測的大自然搏鬥，除了須具備熟練的航海技巧外，必須對海象的瞬息萬變展現領導決斷及迅速解決問題的能力，是培養企業人才最貼切的輔助運動。「期許有更多一流大學能夠仿效台大與政大，加入EMBA帆船活動，一同為台灣開創航海元年。」

這次與賽的企業家們陸續自法國購置重型越洋帆船，並利用閒暇操練帆船技巧，共同面對挑戰、培養團隊默契。

中華民國大師運動協會理事長彭臺臨表示，台灣主辦的2025世界壯年運動會，已將帆船納入比賽項目，此次重帆對抗賽，也是提前部署，為壯年運動會儲備參賽選手。「希望有更多的中壯年精英加入航海行列，四年後一起代表台灣出賽。」