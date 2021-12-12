舉重世錦賽／係金欸！陳玟卉挺舉登頂、總和居銀

東京奧運摘下銅牌的我國舉重好手陳玟卉，今天在烏茲別克世錦賽寫下個人新猷，她先以97公斤獲得抓舉銅牌，進帳生涯第一面世錦賽獎牌；挺舉第一次試舉成功更確保至少再進帳兩面獎牌，最終就以挺舉金牌、總和銀牌，總計1金1銀1銅結束今年最後任務。

今年4月烏茲別克亞錦賽，陳玟卉以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤帶回3面金牌；接續東京奧運，她再以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤的成績獲得銅牌，和摘下東奧金牌的郭婞淳同日登上頒獎台。

今天挑戰個人第一面世錦賽獎牌，陳玟卉抓舉選擇97公斤開把，第一次試舉成功舉起，但第2次試舉選擇101公斤失敗，第3次試舉雖舉起101公斤的重量，但因右手腕彎曲失敗，只留下97公斤成績。

陳玟卉成功率雖不高，不過同場的另外9位選手把握度也不佳，只有埃及19歲小將薩伊德（Neama Said Fahmi Said）3次試舉都成功，並以106公斤獲得抓舉金牌；南韓女將韓知安以99公斤成為抓舉銀牌得主。

陳玟卉強項挺舉選擇128公斤開始舉起，重量是10位選手最重，抓舉領先者薩伊德從122公斤開把；實際上場陳玟卉將開把公斤下修到126公斤，她成功舉起後就已確定挺舉和總和獎牌成色從銀牌起跳。

第2次試舉，陳玟卉選擇131公斤也一氣呵成，第3次試舉挑戰135公斤也成功，開心迎接挺舉金牌。

薩伊德挺舉第一次試舉改成124公斤，成功後再順利舉起127公斤，但挑戰132公斤失敗，收穫挺舉銀牌。

總和部分，薩伊德仍以233公斤奪下金牌，陳玟卉以232公斤居銀。