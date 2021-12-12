舉重世錦賽／恭喜！陳玟卉抓舉奪銅寫新猷

東京奧運摘下銅牌的我國舉重好手陳玟卉，今天在烏茲別克世錦賽抓舉就先寫下個人新猷，她以97公斤獲得銅牌，進帳生涯第一面世錦賽獎牌。

今年4月烏茲別克亞錦賽，陳玟卉以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤帶回3面金牌；接續東京奧運，她再以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤的成績獲得銅牌，和摘下東奧金牌的郭婞淳同日登上頒獎台。

今天挑戰個人第一面世錦賽獎牌，陳玟卉抓舉選擇97公斤開把，第一次試舉成功舉起，但第2次試舉選擇101公斤失敗，第3次試舉雖舉起101公斤的重量，但因右手腕彎曲，成績不被認可，只留下97公斤成績。

陳玟卉成功率雖不高，不過同場的另外9位選手把握度也不佳，只有埃及19歲小將薩伊德（Neama Said Fahmi Said）3次試舉都成功，並以106公斤獲得抓舉金牌。

南韓女將韓知安前兩次試舉99公斤都沒成功，但第3把成功舉起，成為抓舉銀牌得主。

陳玟卉強項挺舉選擇128公斤開始舉起，重量是10位選手最重，抓舉領先者薩伊德從122公斤開把。