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羽球世錦賽／周天成打頭陣 輕取泰將開紅盤
今年最後一場國際羽球大賽世錦賽今天登場，中華羽球隊打頭陣的「一哥」周天成順利過關，以21：12、21：10拍下世界排名30的泰國對手塔馬辛（Sitthikom Thammasin），晉級32強，接續包括「羽球王子」王子維和男雙李哲輝／楊博軒都將上場搶勝。
第7度挑戰世錦賽的小天，目前世界排名第4，今天碰排名有段差距的塔馬辛，一下場雖一度以1：3落後，不過馬上連拿5分逆轉，9：6領先時又打出另波連拿5分攻勢拉開差距，以21：12先下一城。
第二局小天延續優勢，帶著11：5領先進入技術暫停，恢復比賽後也只讓對手再拿5分，輕鬆以21：10迎接勝利。
在西班牙登場的世錦賽，5個單項都64籤，今天首日賽程共有3組台將登場，小天開出紅盤後，世界排名第12的「羽球王子」王子維和男雙李哲輝／楊博軒也要登場；王子維將碰世界排名42的大陸趙俊鵬，李楊配將首度和巴西組合法布里西奧（Fabricio Farias）／弗朗塞爾頓（Francielton Farias）對陣。
女單領銜的「世界球后」戴資穎高居頭號種子，首輪輪空，第二輪對手已經出爐，將碰世界排名27的俄羅斯女將柯塞茲卡亞（Evgeniya Kosetskaya），尋求對戰2連勝，不過小戴東京奧運後第一場國際賽還要再等等，明天賽程登場的中華羽將只有女單白馭珀和混雙李哲輝／許雅晴出賽。
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