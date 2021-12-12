國際扶輪公益運動嘉年華 「鞍馬王子」李智凱助陣

國際扶輪3481地區總監黃永輝APPS 以「扶輪為台灣扎根」為年度主題，充分體現扶輪向下扎根的精神，響應政府推動規律運動風氣，實現關懷社友的身心健康，並支持台師大有潛力的特殊境遇運動員實踐夢想，攜手台師大體育學系在今天（12 日）在台師大校本部舉行「運動嘉年華」公益運動會，建立運動習慣有助於健康生活型態、改善工作壓力、產生凝聚能量的效益。活動現場邀請到東京奧運銀牌、「鞍馬王子」李智凱為全體近千位選手宣誓。

李智凱為台灣體操在奧運史上奪下第一面獎牌，經歷2016年里約奧運落馬事件，到2021年以高難度「湯瑪斯迴旋」奪得銀牌，充滿勵志的故事讓大眾看見，一群在艱辛中仍不放棄的選手，在總監APPS籌辦下發揮扶輪人道服務理念，為台師大特殊境遇運動員提供助學金。

這項活動遵循防疫規定採分時分流舉行，包含70歲以上社友的松年健走，短距離、中距離、接力跑等徑賽，木球、拔河、籃球、羽球競賽，體脂肪檢測比賽，現場還設置創意野餐陽光大道讓參賽者補充能量及體力。所有項目皆由台師大體育系師生共同參與，制定比賽規則、擔任裁判並協助檢錄。

運動會先由松年組社友健走60公尺示範老當益壯的精神；接著是激烈的100公尺個人賽、400公尺接力賽及3000公尺個人賽，總監APPS親自下場參加3000公尺跑步展現體育精神。而3對3籃球賽、羽球雙打賽、木球及拔河比賽，也讓現場吶喊、加油聲不絕。