U18女壘世界盃／台灣預賽不敵美國 13日再碰頭爭冠

U18世界盃女子壘球賽台灣隊確定晉級冠軍戰、改寫隊史最佳成績，今天預賽最後一戰與冠軍戰對手美國隊碰頭，美國團隊敲出13支安打，台灣終場以2比9吞敗，兩隊明天冠軍戰將再度碰頭。

2021年U18世界盃女壘賽從6日起在秘魯開打，總計8隊參加，預賽採單循環賽制，預賽前2名球隊晉級冠軍戰；台灣隊預賽先後以9比0擊敗哥倫比亞、4比0勝波多黎各、11比5勝荷蘭、5比1勝墨西哥隊、8比0勝秘魯，昨天以1比0擊敗捷克，預賽6連勝。

台灣隊昨天擊敗捷克就確定晉級冠軍戰，今天預賽最後一戰與美國隊交手無關晉級，兩隊都有所保留、互探實力。

美國隊今天派出投手查芬（Raelin Chaffin）先發，台灣隊首局有攻勢，靠著接連安打、保送，攻佔滿壘，葉貴萍適時安打，一棒送回2分取得領先，但查芬比賽後半段回穩，台灣隊沒能再拿下分數。

查芬今天投6局被敲4支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分、拿下勝投。

台灣隊今天派出游優先發，投2局被敲8支安打，失掉4分（1分責失分），朱怡珊中繼投3局被敲3支安打，投出1次保送、1次三振，失掉1分責失分。

台灣隊陳靖瑜6局接手後援有狀況，總計被敲2支安打，投出2次四壞保送、1次觸身球保送，加上隊友守備失誤，單局再掉4分，讓美國隊提前6局拿下勝利。

台灣隊過去在此項賽事最佳成績分別在1999年、2011年拿下季軍，此次闖進冠軍戰已經是隊史最佳，冠軍戰將於台灣時間明日早上5時與美國隊交手、全力搶勝。