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舉重世錦賽／郭婞淳奪2金1銀 生涯10金創我國史上最佳

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2021舉重世錦賽，郭婞淳在女子59公斤級，以抓舉銀牌100公斤、挺舉金牌130公斤、總和金牌230公斤，收下2金、1銀佳績，生涯在世錦賽累積拿下10金。 圖／擷取自IWF官方臉書
2021舉重世錦賽，郭婞淳在女子59公斤級，以抓舉銀牌100公斤、挺舉金牌130公斤、總和金牌230公斤，收下2金、1銀佳績，生涯在世錦賽累積拿下10金。 圖／擷取自IWF官方臉書

2021舉重世錦賽本周在烏茲別克舉行，我國「舉重女神」郭婞淳在女子59公斤級，以抓舉銀牌100公斤、挺舉金牌130公斤、總和金牌230公斤，收下2金、1銀佳績，生涯在世錦賽累積拿下10金，超越陳瑞蓮成為我國在世錦賽最多金的選手。

在抓舉項目中，郭婞淳開把就舉出97公斤，成為10名A組參賽者中開把重量最重的選手，第二次試舉的100公斤也輕鬆達成，不過21歲的烏克蘭小將瑪莉亞（Mariia Hanhur）也帶給郭婞淳壓力，在第三次試舉舉出101公斤，最終郭婞淳在三次試舉挑戰102公斤失敗，讓瑪莉亞拿下抓舉金牌，郭婞淳則是以第二次試舉的100公斤拿下銀牌，銅牌則由在第三次試舉同樣舉出100公斤的俄羅斯奧爾加．特（Olga Te）拿下（同重量將由先舉起者贏）。

至於挺舉項目，郭婞淳在開把就設定125公斤，在她上場前其他選手都已經完成試舉，僅剩下哥倫比亞的艾瓦瑞茲（Yenny Fernanda Alvarez Caicedo）一人與郭婞淳拉鋸，艾瓦瑞茲在第二次試舉舉出123公斤後，郭婞淳第一次試舉則舉出125公斤，不過艾瓦瑞茲最後一次試舉挑戰127公斤驚險通過後，郭婞淳挑戰128公斤也順利通過，確定挺舉、總和雙金提前入袋後，她再挑戰130公斤也順利達成，以挺舉130公斤、總和230公斤收下雙金。

而郭婞淳在昨天拿下2金後，生涯在世錦賽也累積拿下10金，正式超越陳瑞蓮的9金，成為我國在世錦賽史上最多金的選手，陳瑞蓮過去曾在女子63公斤拿下過2面金牌、女子64公斤則是拿下7面金牌，

郭婞淳 世錦賽

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