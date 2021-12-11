舉重世錦賽／郭婞淳挑戰102公斤失手 抓舉銀牌作收

2021舉重世錦賽本周在烏茲別克舉行，我國「舉重女神」郭婞淳在抓舉前兩次試舉舉出97與100公斤後，但第三次試舉挑戰102公斤失敗，抓舉金牌最終由烏克蘭21歲小將瑪莉亞（Mariia Hanhur）以101公斤奪下、俄羅斯奧爾加．特（Olga Te）則是在第三次舉起100公斤拿下銅牌。

這次世錦賽我國共有男、女各5名選手參賽，其中包括三位東京奧運國手郭婞淳、陳玟卉與陳柏任，而今天的女子59公斤級賽事，郭婞淳也以三項世界紀錄保持人之姿面對其他選手的挑戰。

在抓舉項目中，郭婞淳開把就舉出97公斤，成為10名A組參賽選手中開把重量最重，第二把郭婞淳挑戰100公斤也輕鬆達成，不過先是奧爾加．特在第三次試舉舉出100公斤，瑪莉亞也在第三次試舉舉出101公斤，迫使郭婞淳背負著不能失敗的壓力，最終她在第三次試舉失敗，以銀牌成績作收，接下來將續拚挺舉與總和金牌。