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來去古坑全國定向越野錦標賽 中正大學大贏家
今年的定向越野賽事接近尾聲，由中華民國定向越野協會主辦的2021來去古坑全國定向越野錦標賽，今天（11日）在中華科技大學雲林分部舉行，中正大學定向越野校隊名將出擊，7位選手拿下2金1銀2銅，總教練陳俊民對此成績表示欣慰。
中正大學是定向越野國手搖籃，繼9月大專賽奪下團體冠軍後，今天出擊又添佳績，2位女將江品宣、譚靜君分別奪下女子菁英組與18歲組金牌。大一新秀廖治翔在男子18歲組則拿下銀牌，羅崧桂得銅牌。國手級戰將鄭凱懋在競爭激烈的男子菁英組也獲得銅牌。中正大學此次參賽以2金1銀2銅作收。
今天比賽還有一位來台學中文的奧地利籍男生張岳楓報名參賽，在歐洲10歲即開始參加定向越野運動，今天輕鬆出擊奪下男子20歲組金牌，是今天賽事的亮點之一。
定向越野賽事近2年受疫情影響，不少選手因練習不足而減少參賽，但今天比賽仍有一百多位來自北中南各地的選手報名，分22組激烈競技，加上天公作美，比賽圓滿落幕，大家相約明年比賽見。
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