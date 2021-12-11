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全國體總改選葉政彥當選會長 盼助中華隊再創佳績

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
中華民國體育運動總會在今天舉行第九屆第一次會員代表大會並進行改選。記者劉肇育／攝影
中華民國體育運動總會在今天舉行第九屆第一次會員代表大會並進行改選。記者劉肇育／攝影

中華民國體育運動總會在今天舉行第九屆第一次會員代表大會並進行改選，最終由現任中華民國田徑協會理事長葉政彥高票當選，他也強調接下來將會與中華奧會、體育署、地方體育團體密切合作，不僅要讓國內體育運動有更好的發展，也繼續在國際上爭取佳績。

中華民國體育運動總會會長張朝國在今年兩任8年期滿卸任，在今天的第九屆第一次會員代表大會中也進行理監事改選，共計選出35名理事、11名監事，最終現任中華田協理事長葉政彥在理事票選中，於200張選票（有效票196張）中獲得最多的174張選票。

對於順利當選第9屆全國體總會長，葉政彥表示希望將總會的的招牌擦得更亮，未來除了與體育署合作辦理全運會、全民運外，也會協助單項協會辦好三級講習，培育更多優秀的裁判與教練，另外，也將與地方運動團體合作，加強在偏鄉學校中找到更多體育種子進行栽培。

此外，葉政彥也提到，未來將會與中華奧會合作，協助中華隊在2022年杭州亞運、2024年巴黎奧運、2026年名古屋亞運、2028年巴黎奧運為國爭光，「今年東京奧運我國拿下2金、4銀、6銅的佳績，希望未來能夠繼續往上推。」

而今天也選出6位副會長黃志雄、劉福財、鄭錦洲、許文宗、張國祚、楊永昌，葉政彥也宣布前會長張朝國成為名譽會長，榮譽會長則為蔡辰威、陳建平，秘書長則為王景成。

中華民國體育運動總會第九屆理監事名單如下  

理事35人：

葉政彥、賴文郎、張國祚、蔡宜助、李一中、李開志、許安成、李振興、楊美蓉、洪秀主、畢鈞輝、林茂榮、王琇娟、林錦富、韓亞男、謝俊煌、吳志祥、許文宗、鄭資盛、吳相羅、劉福財、劉玉峯、葉榮裕、洪瑞昌、張文馨、鄭錦洲、黃志雄、徐茂政、許煥生 、黄忠仁、吳倫閑、陳雙全、廖盈熀、楊永昌、蔡鴻鵬。

監事11人：

朱文慶、林榮祿、吳福龍、許火塗、林廷祥、張聰榮、陳清宮、李振邦、王錦鐘、張添福、陳肇基。

亞運 田徑 全運會

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